Antetokounmpo e Lillard comandam e Bucks encerram série negativa na NBA

Vitória sobre o Utah Jazz encerrou uma série de seis derrotas consecutivas do time

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 09:14

Antetokounmpo e Lillard Crédito: Reprodução I Redes sociais @bucks

Com uma campanha decepcionante neste início de temporada da NBA, o Milwaukee Bucks esboçou reação na noite desta quinta-feira ao vencer o Utah Jazz por 123 a 100, em casa. O resultado encerrou uma série de seis derrotas consecutivas do time que foi campeão em 2021.

Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard comandaram o triunfo com seus 31 e 34 pontos, respectivamente. O astro grego, desfalque na partida passada, terminou o jogo com um "double-double" por ter anotado 16 rebotes. O reserva Bobby Portis contribuiu com 19 pontos.

Do outro lado, o Jazz apresentou seu bom jogo coletivo, com cinco jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação. O maior pontuador foi o reserva Jordan Clarkson, responsável por 18 pontos. Mas a equipe visitante esteve longe de evitar a sétima derrota em oito jogos. O Jazz tem a pior campanha da temporada regular até agora, com apenas um triunfo.

Os Bucks não vivem situação muito melhor. Apesar dos nomes de peso no elenco, o time de Milwaukee soma apenas duas vitórias em oito partidas. É o 13º colocado da Conferência Leste. O triunfo desta quinta encerrou uma série negativa de seis jogos sem triunfo, o que não acontecia desde março de 2015.

Em Chicago, os Bulls sofreram uma dura derrota para o Minnesota Timberwolves por 135 a 119. Anthony Edwards foi o nome do jogo, com seus 33 pontos, oito rebotes e seis assistências, liderando os Wolves. Julius Randle obteve um "double-double" de 22 pontos e 10 rebotes. E Rudy Gobert contribuiu com 21 pontos e nove rebotes.

Foi a quinta vitória dos Timberwolves em oito partidas, enquanto os Bulls perderam a quarta consecutiva. A equipe de Chicago soma apenas três triunfos em nove confrontos na temporada.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks 123 x 100 Utah Jazz

Chicago Bulls 119 x 135 Minnesota Timberwolves



San Antonio Spurs 118 x 105 Portland Trail Blazers



