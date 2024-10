TÁ NO DNA

LeBron James e filho jogam juntos pela 1ª vez nos Lakers e fazem história na NBA

Acostumado a brilhar na NBA, LeBron James entrou para a história do basquete americano na madrugada desta segunda-feira por um motivo incomum. Ele formou dupla com seu filho, Bronny James, no Los Angeles Lakers, numa partida da pré-temporada da NBA, contra o Phoenix Suns.