ATLETISMO

Queniana bate recorde mundial e faz história ao vencer a Maratona de Chicago

A queniana Ruth Chepngetich fez história neste domingo ao vencer a Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com o tempo de 2h09min57s, o novo recorde mundial da distância, baixando quase 2 minutos da etíope Tigst Assefa, que completou a prova de Berlim, no ano passado, em 2h11m53s. Nenhuma mulher havia conseguido correr abaixo das 2h10min até agora.

O resultado de Chepgnetich foi tão expressivo que a segunda colocada, a etíope Sutume Asefa Kebede, marcou o tempo de 2h17min32. Irine Cheptai, do Quênia, ficou em terceiro com 2h17min51s. Ela também conquistou o tricampeonato em Chicago, tendo vencido também em 2021 e 2022. No ano passado, ficou em segundo.