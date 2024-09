TIME PAULISTA

Ramón Díaz cobra mudança de atitude no Corinthians e promete 'lutar por tudo'

Time foi derrotado pelo Botafogo no sábado (14)

Estadão

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 10:17

Ramon diaz Crédito: Luiz Fernando Carrijo/Corinthians

A derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Engenhão, pela 26ª rodada do Brasileirão, incomodou o técnico Ramón Díaz, que cobrou uma mudança de atitude de sua equipe para deixar a zona de rebaixamento. O treinador não gostou de ter perdido pontos em uma partida na qual teve dois pênaltis marcados a seu favor, um convertido por Garro, e outro desperdiçado por Romero.

"É incrível, pois foi um jogo no qual tivemos dois penais e perdemos. Não acontece sempre que nos deem dois pênaltis, e também houve outro com a mão, que também poderia ter sido o terceiro, e não foi marcado. Mas acho que temos que melhorar muito para nos darmos conta da situação em que estamos no Brasileiro. Porque precisamos reagir, ter outra atitude, ter outra agressividade", afirmou o treinador, que esperava por um Corinthians com a mesma atitude que teve na vitória, por 2 a 1, sobre o Flamengo.

"Nós esperávamos, acho que todos, ter o espírito que tivemos na partida passada com o Flamengo. Acho que essa era a linha a seguir. Não se jogou bem, não houve pressão. Se analisarmos bem, praticamente o primeiro gol como passou foi uma situação onde eles chegaram muito fácil, não houve pressão, não houve recuperação. E isso é o que mais nos preocupa, porque nessa situação é preciso jogar com uma certa atitude, com uma certa forma para conseguir pontos, como vínhamos fazendo. Acho que temos que mudar isso imediatamente e muito rápido, porque precisamos dos pontos."

Ramón Díaz ainda descartou priorizar uma competição e garantiu que o Corinthians brigará pelas três frentes: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

"O que temos, vamos jogar. Agora temos o compromisso muito rápido. Vamos para São Paulo, estamos um dia e depois já temos que viajar para Fortaleza. E os compromissos são importantes para este clube. Eu acho que se você perguntar aos dirigentes e aos atletas, temos um grupo para lutar e vamos fazer isso. Vamos lutar por tudo que jogamos. Mas eu quero recuperar o espírito que temos. Mas isso não foi jogado igual. Temos que recuperar isso imediatamente", disse.