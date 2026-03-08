Rayssa Leal disputa final do Mundial de skate neste domingo (8) e busca tricampeonato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 8 de março de 2026 às 09:30
A brasileira Rayssa Leal entra em ação neste domingo (8) na final do street feminino do Campeonato Mundial de Skate, disputado em São Paulo. A maranhense de 18 anos vai lutar pelo tricampeonato da competição, após conquistar os títulos nas edições de 2022 e 2024.
A decisão está marcada para 11h15 (horário de Brasília), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. Rayssa será a única representante brasileira na final, que reunirá oito atletas.
A vaga na decisão foi garantida no sábado (7), quando a skatista avançou com a segunda melhor pontuação da semifinal, somando 142,52 pontos. A melhor nota ficou com a japonesa Coco Yoshizawa, que liderou a fase classificatória com 146,07 pontos.
Também representando o Brasil, Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou na 12ª colocação, com 102,22 pontos, e não avançou.
Além de definir a campeã da temporada, o Mundial também distribui pontos importantes para o ranking olímpico rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição marca o encerramento da temporada 2025 da World Skate.
Finalistas do street feminino
Coco Yoshizawa (Japão) — 146,07
Rayssa Leal (Brasil) — 142,52
Ibuki Matsumoto (Japão) — 135,82
Zhu Yuanling (China) — 133,91
Funa Nakayama (Japão) — 132,88
Cui Chenxi (China) — 132,23
Lucie Schoonheere (França) — 129,49
Nanami Onishi (Japão) — 129,47
Antes da decisão feminina, a programação do evento prevê a retomada da segunda bateria das semifinais do street masculino, interrompida no sábado (7) por causa dos ventos fortes em São Paulo. Dois brasileiros ainda têm chances de avançar à final: Wallace Gabriel, atualmente na segunda colocação, e Gabryel Aguilar, que aparece em sétimo lugar.