Rayssa Leal disputa final do Mundial de skate neste domingo (8) e busca tricampeonato

Decisão do street feminino começa às 11h15, em São Paulo



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:30

Rayssa busca mais um prêmio neste domingo (8) Crédito: Reprodução / SporTV

A brasileira Rayssa Leal entra em ação neste domingo (8) na final do street feminino do Campeonato Mundial de Skate, disputado em São Paulo. A maranhense de 18 anos vai lutar pelo tricampeonato da competição, após conquistar os títulos nas edições de 2022 e 2024.

A decisão está marcada para 11h15 (horário de Brasília), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. Rayssa será a única representante brasileira na final, que reunirá oito atletas.

A vaga na decisão foi garantida no sábado (7), quando a skatista avançou com a segunda melhor pontuação da semifinal, somando 142,52 pontos. A melhor nota ficou com a japonesa Coco Yoshizawa, que liderou a fase classificatória com 146,07 pontos.

Também representando o Brasil, Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou na 12ª colocação, com 102,22 pontos, e não avançou.

Além de definir a campeã da temporada, o Mundial também distribui pontos importantes para o ranking olímpico rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição marca o encerramento da temporada 2025 da World Skate.

Finalistas do street feminino

Coco Yoshizawa (Japão) — 146,07

Rayssa Leal (Brasil) — 142,52

Ibuki Matsumoto (Japão) — 135,82

Zhu Yuanling (China) — 133,91

Funa Nakayama (Japão) — 132,88

Cui Chenxi (China) — 132,23

Lucie Schoonheere (França) — 129,49

Nanami Onishi (Japão) — 129,47