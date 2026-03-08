Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rayssa Leal disputa final do Mundial de skate neste domingo (8) e busca tricampeonato

Decisão do street feminino começa às 11h15, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:30

Rayssa busca mais um prêmio neste domingo (8) Crédito: Reprodução / SporTV

A brasileira Rayssa Leal entra em ação neste domingo (8) na final do street feminino do Campeonato Mundial de Skate, disputado em São Paulo. A maranhense de 18 anos vai lutar pelo tricampeonato da competição, após conquistar os títulos nas edições de 2022 e 2024.

A decisão está marcada para 11h15 (horário de Brasília), no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. Rayssa será a única representante brasileira na final, que reunirá oito atletas.

Rayssa Leal engata namoro discreto

Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução
1 de 7
Rayssa Leal vive romance discreto com Duda Winkler por Reprodução

A vaga na decisão foi garantida no sábado (7), quando a skatista avançou com a segunda melhor pontuação da semifinal, somando 142,52 pontos. A melhor nota ficou com a japonesa Coco Yoshizawa, que liderou a fase classificatória com 146,07 pontos.

Também representando o Brasil, Gabi Moreto chegou a disputar a semifinal, mas terminou na 12ª colocação, com 102,22 pontos, e não avançou.

Além de definir a campeã da temporada, o Mundial também distribui pontos importantes para o ranking olímpico rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A competição marca o encerramento da temporada 2025 da World Skate.

Finalistas do street feminino

Coco Yoshizawa (Japão) — 146,07

Rayssa Leal (Brasil) — 142,52

Ibuki Matsumoto (Japão) — 135,82

Zhu Yuanling (China) — 133,91

Funa Nakayama (Japão) — 132,88

Cui Chenxi (China) — 132,23

Lucie Schoonheere (França) — 129,49

Nanami Onishi (Japão) — 129,47

Antes da decisão feminina, a programação do evento prevê a retomada da segunda bateria das semifinais do street masculino, interrompida no sábado (7) por causa dos ventos fortes em São Paulo. Dois brasileiros ainda têm chances de avançar à final: Wallace Gabriel, atualmente na segunda colocação, e Gabryel Aguilar, que aparece em sétimo lugar.

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Jogadores do Vitória lamentam virada sofrida e perda de título: 'Perdemos no detalhe'

Jogadores do Vitória lamentam virada sofrida e perda de título: 'Perdemos no detalhe'
Imagem - 'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

'Muito feliz por dar mais um troféu para a torcida', celebra Sanabria após título do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - No mês em que nos homenageiam, agradeço por ter um filho e não uma filha
01

No mês em que nos homenageiam, agradeço por ter um filho e não uma filha

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Aposta baiana fatura mais de R$ 61 mil na Mega-Sena; confira resultado
03

Aposta baiana fatura mais de R$ 61 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
04

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb