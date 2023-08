Real Madrid confirma lesão de Vini Jr, que desfalca Seleção nas Eliminatórias

O Real Madrid e a Seleção Brasileira receberam uma péssima notícia nesta segunda-feira (28). Exames realizados pelo clube merengue confirmaram lesão muscular na coxa direita de Vini Jr. A estimativa é que o jogador fique afastado dos gramados por até seis semanas.



Com isso, o atacante deve ser cortado dos primeiros compromissos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele ficará de fora dos jogos contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e contra o Peru, dia 12, em Lima.