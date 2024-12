BERNABÉU

Real Madrid muda o nome do estádio Santiago Bernabéu

A arena batizada em homenagem ao madridista Santiago Bernabéu encurtou seu nome por razões comerciais

Casa de tantas taças da Champions League, o estádio do Real Madrid mudou de nome na reta final de 2024. Anteriormente batizado de Santiago Bernabéu, em homenagem ao ex-jogador e presidente madridista essencial na criação do estádio, o local passa a ser apenas “Bernabéu”.

A opção pela troca se deve, principalmente, pelas estratégias da equipe de marketing do clube, segundo o jornal Marca. A ideia de encurtar e simplificar o nome veio para facilitar possíveis futuros patrocínios, além de tornar o nome mais acessível.

Em propagandas recentes, a nova nomenclatura já é utilizada, mesmo que não tenha sido feito um comunicado oficial sobre a mudança. Nos comentários do post de natal feito na conta do Bernabéu, alguns torcedores se manifestaram contra a alteração, fazendo comentários como "Não esqueçam o 'Santiago'", "Continuem sendo Santiago Bernabéu, o nome é história", e "Não mudem o nome".

A mudança não é nova para os que acompanham o clube merengue. Bernabéu já era o nome dado ao tour pelo estádio, e agora também estampa as miniaturas da arena vendidas nas lojas do clube, além de já ter sido testada até mesmo na fachada do estádio. Nos últimos anos, a modernização da arena tem sido constante, e se manifestado principalmente pelas obras realizadas.