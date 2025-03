ARTISTA

Rebeca Andrade anuncia que vai cantar no Lollapalooza Brasil

A ginasta se aventurará na música neste final de semana, em São Paulo

Semana de Lollapalooza Brasil, e o país inteiro já está no clima dos shows que acontecerão em São Paulo entre sexta (28) e domingo (30) neste final de semana. Para os fãs de esporte, o festival terá uma surpresinha especial, com a presença de uma cantora inesperada mas muito querida pelo público. >

Na tarde desta segunda-feira (24), a própria Rebeca Andrade, medalhista nas Olimpíadas de Paris, confirmou sua participação cantando no Lolla BR. Em uma ação promovida pela Sadia, a ginasta se apresentará em palco, dia e horário ainda não divulgados. >

"Eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Todo mundo aqui sabe que eu amo cantar, né? Faço vários vídeos cantando, e vocês adoram. Bom, agora eu acabei de ficar sabendo que eu vou cantar no Lollapalooza Brasil! Tô até emocionada de estar lá, no mesmo lugar, com vários ídolos dos palcos", anunciou.>