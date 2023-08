Rodrigo Andrade e Railan podem reforçar o Vitória contra o Mirassol; rubro-negro tem três desfalques

Pilar do meio-campo do Vitória no primeiro turno da Série B do Brasileiro, Rodrigo Andrade deve reforçar o rubro-negro contra o Mirassol, na sexta-feira (1º), às 19h15, no Barradão. O volante está recuperado de lesão na panturrilha e já treina normalmente com o restante do elenco. Ele até participou de um coletivo na Toca do Leão durante o início da preparação para o confronto com a equipe paulista.



Rodrigo Andrade participou de 14 dos 25 jogos disputados pelo Vitória na Série B. Da 1ª à 14ª rodada, ele desfalcou o time apenas uma vez, na 7ª, quando cumpriu suspensão por ter acumulado três cartões amarelos. Ficou fora justamente do jogo de ida contra o Mirassol, no estádio Maião, onde o time baiano amargou derrota por 2x0.