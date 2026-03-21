Remo x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 21 de março de 2026 às 18:00
Remo e Bahia se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Remo e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).
Campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026
O Remo tenta se recuperar no campeonato e busca deixar a última colocação. A equipe soma apenas três pontos e vem de três derrotas consecutivas, a última por 3x0 para o Flamengo. O técnico Léo Condé deve manter a base da equipe, com dúvida no meio de campo entre Vitor Bueno e Yago Pikachu
Único invicto na competição, o Bahia faz grande campanha e soma 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. O Tricolor vem de triunfo por 2x0 sobre o Red Bull Bragantino e tenta vencer novamente para seguir na briga pela liderança. Estão fora Gilberto, Kanu, Everton Ribeiro e Ruan Pablo, lesionados. Acevedo está suspenso, enquanto Willian José, com dores na coxa, é dúvida.
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco (Zé Welison), Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre e Jean Lucas; Cristian Olivera, Erick Pulga e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.