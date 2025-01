DENÍLSON NA GLOBO

Renata Fan é processada por post considerado homofóbico contra Pabllo Vittar

Pabllo Vittar se pronunciou e Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ entrou com ação legal contra a apresentadora

Renata Fan está sendo processada pela Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo por causa do post que fez ironizando a ida de Denílson para a Globo. No meme publicado na última terça-feira (14) pela apresentadora, ela aparece ao lado do ex-jogador com a legenda "Denílson na Band", junto com uma montagem do pentacampeão com a cantora Pabllo Vittar escrito "Denílson na Globo".