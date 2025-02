INFLUENCER DO BOTAFOGO

Repórter esportivo é baleado e perde rim após falsa acusação de roubo

Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, saía do trabalho quando foi atingido por disparos efetuados por PM da reserva

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 10:40

Igor atualmente produz conteúdo para o YouTube e nas redes sociais Crédito: Reprodução

O influenciador Igor de Melo, dono do canal Informe Botafogo, foi baleado por um policial militar da reserva após sair do trabalho, na madrugada de segunda-feira (24), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo familiares, o estudante de publicidade foi acusado de um assalto que não cometeu.>

De acordo com o site g1, Igor, de 32 anos, solicitou uma moto por aplicativo para voltar da casa de samba Batuq, onde é garçom aos fins de semana, para casa. No caminho, ele teria percebido que um veículo seguia a motocicleta. Minutos depois ouviu disparos e caiu da moto. Ele conseguiu ligar para colegas de trabalho, que foram até o local e o socorreram ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.>

"Tudo isso se deu porque ele está sendo acusado de roubo por uma mulher que disse que foi assaltada por ele. Alguém efetuou o disparo, não sabemos quem foi, mas temos relatos de um policial que estava lá que a mulher estava visivelmente bêbada", escreveu a esposa de Igor, Marina Moura. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele sobe no veiculo, ainda de uniforme.>

"Quem conhece Igor sabe que ele jamais faria isso. Igor é trabalhador, honesto e pai de família. Todo fim de semana ele trabalha nesse bar e traz nosso alimento, nunca nos falta nada porque eu trabalho e ele trabalha o dobro. Ele está sendo vítima de uma injustiça que não tem tamanho. Eu estou vivendo um pesadelo", desabafou.>

Igor Melo de Carvalho é aluno do curso de publicidade e propaganda na Universidade Celso Lisboa. Casado, tem um filho de 2 anos e mora em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Ele atualmente produz conteúdo para o YouTube e as redes sociais e é administrador do perfil 'Canal do Igor Melo - Informe Botafogo'. De acordo com Marina, o estado de saúde dele é estável.>

"Ele conversou comigo depois da cirurgia. Eu falei com ele, ele estava consciente, orientado, respirando bem, saiu extubado da cirurgia e o médico disse que só por isso já foi uma grande vitória", completou Marina.>

"[Igor] passou por uma cirurgia intensa, perdeu um rim. As regiões do estômago e do intestino também foram perfuradas", afirmou, ao UOL a historiadora e pesquisadora Pâmela Carvalho, 32, prima de Igor. "Meu primo tomou um tiro pois um ex-PM resolveu fazer 'justiça' com as próprias mãos e agora é mantido sob custódia como se fosse um criminoso", completou.>

Testemunhas disseram ao portal que, depois de a mulher ter sido assaltada, Igor e o mototaxista passaram por ela na rua - e ela teria associado os dois diretamente ao crime. Enquanto o rapaz dava entrada no pronto-socorro, a mulher afirmou que Igor estava na garupa do autor do assalto que ela sofrera. "Nesse momento, ele passou da situação de vítima para a situação de custodiado", afirmou Pâmela. >

A mulher que teve o celular roubado disse na delegacia que o mototaxista foi o autor do roubo. Ainda segundo o UOL, ele é bem avaliado na plataforma do aplicativo, com nota 4,7 (com máximo de 5,0), tendo realizado mais de 1.000 corridas e com mais de 400 avaliações. O homem não foi baleado, mas se feriu com a queda e foi levado para o mesmo hospital.>

A PM confirmou que o autor dos disparos foi um policial militar da reserva, mas não há informações sobre ele estar preso. A corporação afirmou que ele foi até a delegacia, mas a identidade dele não foi revelada. Também disse que o motorista da moto foi preso, enquanto o ferido "permaneceu sob custódia no referido hospital".>