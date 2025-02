DE OLHO NO TRICOLOR

Rival do Bahia na Libertadores, The Strongest empata em amistoso internacional

Tigre está em pré-temporada antes de enfrentar o clube baiano

Rival do Bahia na Copa Libertadores, o The Strongest segue realizando amistosos de pré-temporada. No último sábado (8), o time boliviano empatou por 3x3 em duelo internacional contra o Binacional, do Peru. >