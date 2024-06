ESPORTE

Robson Conceição está otimista para 4ª luta pelo título mundial: 'Mais preparado que nunca'

O boxeador Robson Conceição vai tentar conquistar o título mundial dos pesos superpenas (até 58,967 quilos), versão Conselho Mundial de Boxe, dia 6, em Prudential, Newark, Estados Unidos, diante do norte-americano O'Shaquie Foster, o dono do cinturão

Esta será a quarta oportunidade de Robson ser campeão mundial. Em 2021, o medalhista de ouro na Olimpíada do Rio-2016 perdeu para o mexicano Oscar Valdez, em 2022 foi derrotado pelo americano Shakur Stevenson e no ano passado empatou com o mexicano Emanuel Navarrete.