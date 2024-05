Rogério Ceni faz ajustes no Bahia de olho em duelo contra o Criciúma

Em preparação para uma decisão na Copa do Brasil, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira (17). Com a programação alterada por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, o tricolor foca na partida contra o Criciúma, na próxima quinta-feira (23), no estádio Heriberto Hülse.

Antes do trabalho no campo, a comissão técnica exibiu um vídeo com análise da atuação na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Brasileirão. Na sequência, os jogadores fizeram uma atividade física sob o comando do preparador Danilo Augusto.