VOLTA AO BATENTE

Rogério comanda treino tático e faz ajustes no Bahia antes de enfrentar o Palmeiras

Esquadrão encara o time paulista na próxima quarta-feira, na Fonte Nova

Depois de ganhar o sábado de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã deste domingo (17) e deu continuidade aos preparativos para o confronto com o Palmeiras. A partida será disputada na quarta-feira (20), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um treino físico na academia e uma ativação com bola. Logo depois, Rogério Ceni entrou em ação e fez um treino tático em campo reduzido.

Em outro momento, Rogério abriu o campo e fez um novo trabalho tático com o time considerado titular. O treinador fez ajustes de movimentação e no posicionamento dos atletas.

O atacante Biel voltou a participar de parte do treino com o grupo e depois fez um trabalho especial de recuperação da lesão nas costas. Ele pode ficar à disposição contra o Palmeiras. O volante Rezende continua na fase de transição física, enquanto Iago Borduchi ficou em tratamento.

O elenco tricolor voltará aos treinos nesta segunda-feira (18). Com tempo livre por conta dos jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o time realizará ainda mais duas atividades antes do confronto.