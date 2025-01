RECUPERAÇÃO

Roma tem início arrasador e supera a Lazio no clássico do Campeonato Italiano

Os comandados de Claudio Ranieri definiram os 2x0 sobre a arquirrival Lazio em apenas 18 minutos

Estadão

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 20:09

Roma vence clássico italiano por 2x0 Crédito: Divulgação/AS Roma

Deu Roma no clássico do Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico, os comandados de Claudio Ranieri tiveram um início arrasador e definiram os 2 a 0 sobre a arquirrival Lazio em apenas 18 minutos, se redimindo de série ruim de partidas na competição.

Em clássico, toda atenção é pouca, ainda mais nos minutos iniciais. E a Roma necessitou de um intervalo de somente oito minutos para encaminhar sua vitória, com gols de Pellegrini e Saelemaekers em jogadas de alta velocidade.

Depois de ver Koné exigir grande defesa de Provedel, vieram os gols. Aos 10 minutos, Pellegrini arrancou do meio, tocou para Saelemaekers e apareceu livre na área para ajeitar e mandar no ângulo. Nova jogada em velocidade dos mandantes e foi a vez do lateral deixar sua marca, aproveitando rebote do goleiro, aos 18

Ficar em enorme desvantagem rapidamente deixou o time da Lazio nervoso e o futebol deu lugar a um jogo mais brusco e de muitas faltas. Além de pouca objetividade para chegar no ataque. O árbitro distribuiu muitos amarelos e pedia calma a todo momento

Já sem o mesmo ímpeto inicial, a Roma se defendia bem e apostava nas saídas em velocidade, tentando encaixar um contragolpe. Mas também sem chegar às conclusões. Dybala sofria para jogar, parado com falta a todo momento, o que explicava a falta de novas chegadas com perigo.

Depois de passar o primeiro tempo inteiro sem sofrer, a Roma viu Svillar trabalhar bem e salvar o time em grande defesa após batida forte de Guendouzi, mandando a escanteio, logo aos 4 minutos. Ainda acertou o travessão logo depois.

Com o passar do tempo, contudo, a Roma voltou a assumir as ações do jogo e soube se fechar atrás, sob o comando do experiente zagueiro Hummels, para garantir importantes três pontos, subindo para 23, ainda na 10ª colocação, mas encostando na Udinese, com 25. Ainda em quarto, a Lazio vê a Inter de Milão agora mais distante (40 a 35).