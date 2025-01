REFORÇO

Volante Erick assina contrato de cinco anos com o Bahia; jogador chega nesta segunda (6)

Novo reforço do Esquadrão se destacou em 2024 com a camisa do Athletico-PR mesmo com o rebaixamento da equipe paranaense



Alan Pinheiro

Miro Palma

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 18:16

Erick está no Athletico-PR desde 2019 e é uma das referências do clube Crédito: José Tramontin/Athletico

Um dos reforços acertados com o Bahia para a temporada, o volante Erick assinou contrato de cinco anos com o Esquadrão. Erick disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Athletico-PR e foi um dos destaques da equipe paranaense, mesmo com a queda para a segunda divisão. O jogador chega nesta segunda-feira (6) em Salvador para se apresentar e conhecer o novo clube.

Para ter o atleta, o tricolor irá desembolsar cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões). A contratação faz parte do investimento que o Bahia vai fazer no elenco para a atual temporada, quando voltará a jogar a Copa Libertadores da América após 35 anos de ausência. O adversário na primeira fase será o The Strongest, da Bolívia.

O time baiano venceu a concorrência de clubes como Internacional e Santos. Oficialmente, a diretoria azul, vermelha e branca não confirma o acerto. O clube aguarda a realização dos exames e assinatura do contrato para anunciar o jogador.

Aos 27 anos, Erick fez carreira em times do Paraná. Ele passou por PSTC e Operário-PR antes de chegar ao Athletico-PR, em 2019. O volante vinha sendo titular absoluto no rubro-negro nos últimos anos.

Ao todo, Erick disputou 282 jogos, marcou 23 gols e deu 12 assistências com a camisa do Athletico-PR. No período, o jogador também fez parte dos elencos que conquistaram o Campeonato Paranaense quatro vezes (2019, 2020, 2023 e 2024) e os títulos da Copa do Brasil (2019) e da Sul-Americana (2021).

No fim de 2023, Erick chegou a negociar a ida para o Corinthians, que na época ofereceu R$ 27 milhões pelo atleta. O acordo foi recusado pelo Athletico. Porém, com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Furacão decidiu vender os direitos econômicos do jogador.

MAIS UM ERICK

Outro que deve se apresentar junto ao restante do elenco comandado por Rogério Ceni é o atacante Erick Pulga. O atleta, agora ex-Ceará, também assinou contrato de cinco anos com o tricolor. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.com e confirmada pelo CORREIO.

Para ter o jogador, desejo antigo do clube baiano, foram desembolsados 3 milhões de dólares (aproximadamente de R$ 18 milhões). O Ceará é dono de 40% dos direitos do atacante, enquanto o Atlético-CE possui 50% e os outros 10% são do Ferroviário. Segundo o jornalista André Hernan, Pulga se apresenta ao Bahia na manhã desta segunda-feira (6). A informação foi confirmada pela reportagem.

Em um primeiro momento, um jogador do Bahia seria incluído na negociação, mas os moldes apresentados foram negados pelo alvinegro cearense. Assim, a transação finaliza somente com os valores acordados. Vale destacar que o Vozão tenta a permanência do lateral esquerdo Matheus Bahia, que pertence ao tricolor. No entanto, as negociações ocorrem em paralelo. O jogador também despertou interesse do São Paulo.

Com características de velocidade e boa finalização, Pulga chega ao tricolor referenciado por bons números, principalmente na Série B do Brasileirão, da qual foi o artilheiro, com 13 gols. Em toda a temporada, ele balançou as redes 22 vezes em 51 partidas.

A boa fase fez o atacante se tornar alvo de equipes do Brasil e do exterior após o fim da Série B. O Ceará chegou a recusar uma oferta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) do Torpedo Moscow, da Rússia.

Erick Pulga é natural de Fortaleza e passou pelas categorias de base do River-PI antes de ganhar sequência no profissional pelo Atlético-CE. Ele defendeu também o Madureira-RJ, Campinense e Maracanã-CE.