Romário diz que Neymar não está no mesmo patamar que ele na seleção: 'Falta um pouco'

Embora considere Neymar um dos mais importantes atletas que vestiram a camisa da seleção brasileira na história, Romário afirmou que ainda falta "um pouco" para que o atacante, atualmente lesionado, alcance o mesmo patamar do próprio Romário e de outros jogadores lendários que defenderam o Brasil, como Ronaldo, Zico e Pelé. "Os números são impressionantes. Ele é merecedor e um dos melhores que vi jogar com a seleção. Mas quando fala de alto nível e patamar bem acima, ainda falta um pouco para o Neymar", opinou Romário, durante participação do programa "Boleiragem", do SporTV. "Mas ele ainda tem condição de chegar nesse patamar", considerou o Baixinho.

Mesmo sem considerar Neymar ainda um dos maiores da história da seleção pentacampeã, Romário diz que o Brasil tem de jogar em função do camisa 10, como fez a Argentina com Messi na Copa do Mundo do Catar em 2022. O astro brasileiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, se recupera de cirurgia depois de ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no mês passado.