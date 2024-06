Romário marca data para estreia e diz que América-RJ é time a ser batido na 2ª divisão

O ex-atacante Romário já tem "data prevista" para vestir a camisa do América-RJ na Série A-2 do Campeonato Carioca. Ele pretende reforçar o ataque do time em que preside no dia 15 de junho, no duelo diante do Araruama, no estádio Giulite Coutinho