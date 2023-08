Rubiales terá prejuízo milionário com saída da Federação Espanhola

A saída de Luis Rubiales da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) significará um rombo no bolso do dirigente. De acordo com o jornal Marca, ele deixará de receber cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões, na cotação atual).



Rubiales está sob pressão desde a final da Copa do Mundo Feminina, vencida pela Espanha. Durante a cerimônia de premiação, o dirigente deu um beijo forçado na boca da atacante Jenni Hermoso. Ainda assim, ele apareceu publicamente na última sexta-feira (26) e tentou minimizar o caso. Mas, no dia seguinte, foi suspenso pelo Comitê Disciplinar da Fifa, de forma previsória, por 90 dias.