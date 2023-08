Novo ângulo mostra dirigente se pendurando em jogadora antes de dar beijo; veja

A polêmica envolvendo Luis Rubiales e a atacante Jenni Hermoso ganhou novos contornos nesta terça-feira (29). Um vídeo divulgado pela imprensa europeia mostra um novo ângulo sobre o que houve na cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina - e desmente a versão da entidade. Nas imagens, é possível ver que, assim que a jogadora chega para cumprimentar o então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ele se pendura nela enquanto dá um abraço. Em seguida, Rubiales se afasta ligeiramente, segura a jogadora pela cabeça e lhe dá um beijo.

¿Os acordáis de las fotos manipuladas que mandó la RFEF para negar la versión de Jenni Hermoso? Pues en este nuevo vídeo se ve claro que es Rubiales el que salta, manosea y besa a la fuerza. Ahora imaginaos lo que le hacen a una víctima de violencia sexual cuando no hay vídeos. pic.twitter.com/aXSFYTdsaS

A Federação, porém, havia dado uma outra versão na semana passada. Em comunicado divulgado na sexta-feira (25), a entidade afirmou que foi Hermoso quem levantou Rubiales enquanto o abraçava. "Os pés do Sr. Presidente são ostensivamente levantados do chão como resultado da ação da jogadora. A evidência é conclusiva. O Sr. Presidente não mentiu", diz parte da nota da RFEF.

No último sábado (26), Rubiales foi suspenso provisoriamente pelo Comitê Disciplinar da Fifa enquanto o caso é julgado por um tribunal esportivo da Espanha, a pedido do governo espanhol. Ele está impedido de participar de atividades relacionadas ao futebol tanto em âmbito nacional quanto internacional, por um período inicial de 90 dias. Além disso, ele não deve contatar ou tentar contatar Hermoso ou seu entorno nem de forma direta nem via terceiros.