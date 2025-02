MÊS DA MULHER

Saiba como fazer aulas gratuitas de defesa contra estupro, roubo e enforcamento

A Federação Sul Americana de Krav Maga fará aulas gratuitas para autodefesa feminina durante o mês da mulher

Marina Branco

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 14:02

Aulas de Krav Maga Crédito: Divulgação I Federação Sul Americana de Krav Maga

O mês das mulheres está cada vez mais perto, e as programações para cuidar delas também. Para a Federação Sul Americana de Krav Maga, os planos já estão organizados, ações gratuitas treinarão a defesa pessoal das participantes em academias de Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. >

Além das academias em gratuitdade, serão feitos treinamentos fechados em empresas, associações e clubes, com os instrutores da Federação. Um aulão comemorativo ao Dia das Mulheres também será realizado, aberto e simultâneo em todo o país. >

O objetivo principal do projeto é ajudar na luta contra os índices altíssimos de violência contra a mulher no Brasil. Somente no ano passado, foram registradas mais de 1,2 milhão de mulheres agredidas por feminicídio, violência doméstica, ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.>

A média brasileira é de um estupro a cada seis minutos, com aumentos anuais nas taxas de feminicídio. Por isso, a instituição busca dar às mulheres as ferramentas corporais para se defenderem de ataques, mudando a relação delas com o medo e promovendo a autoconfiança.>

Quais atividades serão disponibilizadas:

A principal ação acontecerá nos treinamentos gratuitos, direcionados a mulheres que quiserem conhecer o Krav Maga, técnica de defesa que independe de gênero, idade ou força física. Durante o mês de março, todas as academias da federação disponibilizarão os treinos gratuitamente para qualquer mulher.>

Além das academias, algumas empresas, associações e clubes receberão treinamentos para grupos fechados. Para receber a instrução, é necessário que a instituição interessada entre em contato com a federação para organizar logísticas.>

O foco do programa, no entanto, será no final de semana que se segue ao dia das mulheres, comemorado em 13 de março. Nos dias 15 e 16, aulões comemorativos acontecerão ao mesmo tempo em todo o Brasil, com treinamentos focados para os riscos da vida real. >

No aulão, elas lidarão com simulações de roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras, tendo a oportunidade segura de colocar em prática o que aprenderam com o Krav Maga.>

“Quando elas percebem que, a partir do treinamento com profissionais habilitados, elas ganham técnica e controle emocional, elas mudam sua postura diante de ameaças e se tornam capazes de defender a sua vida e de seus filhos”, afirma o Grão Mestre Kobi, presidente da federação que hoje tem 30% de seus alunos sendo mulheres.>