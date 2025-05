NBA

Indiana Pacers x New York Knicks: horário e onde assistir ao vivo

Jogo 3 das finais da conferência leste será disputado no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h

Indiana Pacers e New York Knicks se enfrentam neste domingo (25/5), às 21h (de Brasília), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, pelo jogo 3 da final da Conferência Leste da NBA. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Indiana Pacers x New York Knicks ao vivo

Indiana Pacers

Os Pacers chegam embalados após abrirem 2 a 0 na série melhor de sete com duas vitórias fora de casa. No jogo 1, venceram na prorrogação por 138 a 135 após virada emocionante. No segundo confronto, brilharam com 39 pontos de Pascal Siakam e venceram por 114 a 109. Agora, jogam duas vezes seguidas em casa, podendo até fechar a série em Indianápolis. >