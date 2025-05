LIBERTADORES

Botafogo x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela ultima rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida será disputada no Estádio Nilton Santos, às 21h30

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira (27 de maio), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Botafogo x Universidad de Chile ao vivo

Botafogo

O Botafogo chega à última rodada da fase de grupos na 3ª colocação do Grupo E, com 9 pontos, atrás da própria Universidad de Chile (10) e do Estudiantes (9), que leva vantagem no saldo de gols (4 contra 2). Para se classificar às oitavas sem depender de outro resultado, o Glorioso precisa vencer em casa. Um empate pode classificar o time apenas se o Carabobo vencer o Estudiantes na Argentina, o que é pouco provável. O técnico Renato Paiva terá os reforços de Savarino e Artur, e pode contar com o retorno do zagueiro Barboza. Por outro lado, Marçal, David Ricardo e Matheus Martins estão fora por lesão. >