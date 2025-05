LIBERTADORES

River Plate x Universitario: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida será disputada no Monumental de Núñez, às 21h30

Onde assistir River Plate x Universitario ao vivo

River Plate

O River Plate entra em campo já classificado e com a liderança do Grupo B garantida, com 11 pontos. No entanto, o time de Marcelo Gallardo busca somar mais três pontos para subir na classificação geral e tentar garantir a vantagem de decidir em casa no mata-mata. No momento, o Millonario está em 2º lugar geral, atrás apenas do Palmeiras (15 pontos). A partida também serve como teste para o Mundial de Clubes, que será disputado em junho, nos Estados Unidos. >