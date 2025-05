SUL-AMERICANA

Vasco x Melgar: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de maio de 2025 às 17:30

Vasco Crédito: Leandro Amorim/Vasco da Gama

Vasco e Melgar se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vasco x Melgar ao vivo

A partida entre Vasco e Melgar terá transmissão ao vivo por streaming, no Paramount+. >

Vasco

O Vasco vem pressionado, com três jogos sem vencer na competição, ocupando a terceira colocação do Grupo G com cinco pontos. Para avançar aos playoffs, precisa vencer o Melgar e assumir a vice-liderança. A boa notícia é o retorno de Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Payet segue vetado. >

Melgar

O Melgar está na segunda colocação do grupo, com sete pontos, e joga pelo empate para garantir vaga nos playoffs. O time peruano enfrenta desfalques importantes no ataque: Bordacahar, Castro e Cuesta estão lesionados e fora do confronto. >

Prováveis escalações de Vasco x Melgar

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Cocão (Sforza), Tchê Tchê; Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz >

Melgar: Cabezudo; Lazo, Barrios, González, Llontop; Orzan, Tandazo, Arias; Guzmán, Liza, Cabrera. Técnico: Walter Ribonetto>

Ficha do Jogo

Jogo: Vasco x Melgar >

Campeonato: CONMEBOL Sul-Americana 2025>

Rodada: 6ª rodada da fase de grupos>

Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro - RJ>