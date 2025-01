PAGAMENTOS ATRASADOS

Saiba como o Corinthians quitou suas dívidas com o elenco

O clube estava com os salários de janeiro atrasados por problemas com o fluxo de caixa

Os débitos que o Corinthians vinha acumulando com seus jogadores foram oficialmente quitados nesta quinta-feira (23). Com atrasos na folha de pagamento de salários e direitos de imagem, o clube precisava receber valores de premiações para pagar tudo que estava devendo.>

Com a liberação do prêmio em dinheiro do Brasileirão do ano passado, o clube alvinegro conseguiu pagar suas dívidas. Foram pouco mais de 33 milhões de reais pagos pela sétima colocação alcançada na Série A, após nove vitórias seguidas no finalzinho do torneio. >