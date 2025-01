DÍVIDAS

Corinthians atrasa pagamento do salário do elenco

O clube está esperando a entrada de novas receitas para quitar as dívidas com atletas e comissão técnica

O Corinthians se uniu à lista de clubes endividados com seus jogadores após atrasar os salários do elenco e comissão técnica neste mês. Os valores que deveriam ter sido depositados no último domingo (5) não entraram, e devem ser depositados na semana que vem, após a entrada de novas receitas para o clube.

Além disso, na próxima semana deve ser paga uma antecipação dos direitos de imagem, costumeiramente depositados no dia 20. Os atrasos seriam devidos a mudanças no fluxo de receitas na virada do ano, e já eram esperados pelo financeiro do clube.