CONTRA O PAYSANDU

Saiba datas e horários dos jogos do Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil

Bahia é único representante do futebol baiano que segue vivo na competição nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, com datas e horários dos confrontos. Nesta etapa da competição, o futebol baiano conta com apenas um representante, o Bahia. O Esquadrão estreia no torneio direto nesta fase.>