ESTUPRO COM BARRA DE FERRO

Saiba quais foram as medidas tomadas pelo governo sobre a briga de organizadas que resultou em estupro

João Victor Soares, presidente da organizada do Sport, foi violentado em via pública no último sábado (1)

Marina Branco

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:46

Homem é estuprado em briga de organizadas Crédito: Reprodução

O estupro de um homem em via pública marcou uma briga entre organizadas de Recife, dos clubes Santa Cruz e Sport, na tarde do último sábado (1). No bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco, o presidente da Torcida Jovem do Leão foi violentado com uma barra de ferro, e segue internado em estado grave. >

Com o ocorrido, a governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), proibiu torcidas nos cinco próximos jogos dos times envolvidos, em decisão com representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. A Federação Pernambucana de Futebol também se movimentou, determinando que todos os clássicos do Campeonato Pernambucano de Futebol terão torcida única neste ano.>

Sabemos que não há solução simples para problemas complexos. Mas sabemos que terror e barbárie não podem ser tolerados, nem normalizados.



Após reunião com representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e forças operacionais de segurança, estamos determinando que:

"Sabemos que não há solução simples para problemas complexos. Mas sabemos que terror e barbárie não podem ser tolerados, nem normalizados. Após reunião com representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e forças operacionais de segurança, estamos determinando que, pelas próximas cinco partidas, seja do Pernambucano ou da Copa do Nordeste, o Sport e o Santa Cruz não poderão ter torcida em seus estádios", publicou ela.>

"Além disso, vamos trabalhar para que a compra de ingressos, a partir de agora, seja feita com cadastro biométrico e reconhecimento facial. Neste período, atuaremos em conjunto com as recomendações do Ministério Público para garantir que o futebol pernambucano volte a ser um espaço de paz", completou.>