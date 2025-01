PATROCÍNIO

Saiba quanto o Santos vai faturar com o novo patrocinador

A rede de farmácias Nissei ocupará o escudetto da camisa alvinegra por no mínimo dois anos

Ano novo, cara nova. O Santos começará a temporada de 2025 com um novo patrocínio no foco de sua camisa, após entrar em acordo com o grupo Farmácias Nissei. O contrato é válido por dois anos, e trará milhões de reais em receita para o clube.