LACUNA ABERTA

Saída de Estupiñan faz Bahia ir ao mercado em busca de novo centroavante

Sem o colombiano, tricolor conta apenas com Everaldo no elenco

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de julho de 2024 às 05:00

Everaldo voltará ao time do Bahia após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Uma lacuna está aberta no elenco do Bahia. Após a saída do colombiano Oscar Estupiñan, que deixou o clube e voltou ao Hull City, da Inglaterra, o Esquadrão busca no mercado um novo jogador para o posto de centroavante. O interesse na reposição foi confirmado pelo técnico Rogério Ceni logo após a derrota para o Cuiabá, no último domingo (14), na Fonte Nova.

“Sim, nós precisamos de um jogador para essa função, Cadu [Santoro, diretor de futebol] deve estar tentando trazer esse jogador, a gente espera que possa chegar essa semana por necessidade de reposição pela saída do Oscar”, explicou Ceni.

Sem o colombiano, o Bahia conta apenas com Everaldo como centroavante de origem no elenco. Contra o Cuiabá, o camisa 9 cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e causou problemas para Ceni, que precisou mudar as características do ataque.

O treinador optou por escalar Ademir ao lado de Thaciano e levou o garoto Tiago, do time sub-20, para reforçar o banco. De acordo com Rogério, a equipe acabou sentindo a falta de um jogador para “pesar a área” durante a partida.

“Sobre Estupiñán, foi uma coincidência muito ruim, porque bem na ocasião [de Everaldo] tomar o cartão a gente não teve o Estupiñán. A gente precisava deste jogador de área [...]. No momento em que eles se fecharam em linha baixa, não teve Oscar ou Everaldo para ter referência dentro da área”, completou o treinador.

Recentemente, Cadu Santoro admitiu que está atento ao mercado e buscaria reposições em caso de saída de atletas. A segunda janela de contratações do futebol brasileiro teve início no dia 10 de julho e ficará aberta até 2 de setembro.

“Como falado pelo Rogério, a gente continua atento ao mercado, às oportunidades e pronto para fazer movimento em caso de substituição, saída que venha a ter”, explicou o dirigente.

Apesar da busca por um centroavante, na atual temporada, o Bahia tem apostado em um setor ofensivo de maior mobilidade. Tanto que o meia Thaciano se firmou na função de falso 9, posição que reveza com o também meia Cauly durante os jogos. Já Everaldo, acaba caindo pelos lados do campo e tem papel importante para fechar os espaços na quando o time está sem a bola.

Mesmo assim, Estupiñan teve bom desempenho no curto tempo em que defendeu o Esquadrão. Ele marcou oito gols em 21 jogos, o que representa uma média de 0,38 tentos por partida. O colombiano é o terceiro maior artilheiro da equipe na temporada, junto com Jean Lucas. A dupla é superada apenas por Everaldo, que balançou as redes nove vezes, e Thaciano, que tem 12 gols no ano.

O Bahia pode sofrer ainda outra baixa no setor ofensivo. O atacante Biel machucou o tornozelo no último duelo e virou preocupação. Ele iniciou o tratamento e será avaliado pelo departamento médico durante a semana.

MAIS PERTO

Reforçar o ataque, aliás, tem sido uma prioridade do tricolor. O Esquadrão tem negociações avançadas e, nos próximos dias, deve anunciar a contratação do atacante uruguaio Luciano Rodríguez, de 20 anos, que pertence ao Liverpool-URU.

Considerado uma das grandes joias do país, o jogador foi destaque nas categorias de base da seleção e possui convocação para o time principal, treinado por Marcelo Bielsa.