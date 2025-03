ACOMPANHE

Salvador recebe circuito internacional de triathlon neste domingo (6)

Largadas acontecem na Praia de Placaford, em três opções de distâncias: Sprint, Middle e Long

Salvador vai receber triatletas de todo o Brasil neste domingo (6) para a abertura da temporada 2025 do TRITON World Series, circuito internacional de triathlon, pelo segundo ano consecutivo. Com disputas de natação, corrida e ciclismo em um dia, as largadas ocorrem com três opções de distâncias.>