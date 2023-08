Sampaoli diz que não vai expor Pedro após agressão: 'Doeu muito'

Jorge Sampaoli foi para a coletiva de imprensa após a vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Olimpia, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores, sabendo que teria de falar sobre Pedro, punido por indisciplina e ausente até do banco de reservas. Preparado para tratar do assunto, o treinador argentino disse, ao ser questionado se teria conversado com o jogador, que não daria detalhes sobre o que aconteceu nos bastidores.



"Todas as pessoas que trabalham comigo, gerente, cozinheiro, roupeiro, são minha gente. Pedro é minha gente, tenho que proteger e falar internamente. Eu jamais falaria do meu jogador, jamais. Pedro não jogou porque foi punido. Agora, voltará e se tiver condições poderá participar do jogo, dependendo da minha decisão. Ele sabe o sentimento que tem, e temos que resolver. Somos seres humanos grandes", afirmou o técnico rubro-negro.