ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

Santiago Arias é convocado para as Eliminatórias da Copa pela Colômbia

O lateral direito do Bahia recebeu sua quarta convocação desde que chegou ao tricolor

Santiago Arias, lateral direito do Bahia, foi convocado pela seleção colombiana para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador jogará sua última partida neste sábado (5), contra o Flamengo.