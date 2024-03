Santiago Arias garante Bahia preparado para enfrentar o Ceará: ‘A equipe está forte, a cabeça está bem’

COPA DO NORDESTE

Santiago Arias ficou no banco de reservas contra o Atlético de Alagoinhas, na rodada derradeira da fase classificatória do Campeonato Baiano, e de lá não saiu. Descansado, o lateral direito será uma das atrações do Bahia contra o Ceará, na Copa do Nordeste. A bola rola na quarta-feira (6), às 21h30, no estádio Castelão, em Fortaleza, e o colombiano garante estar pronto para ajudar o tricolor a defender a liderança do regional.

“Nunca pode priorizar uma competição. Estamos focados em todas as competições que temos. Tem que estar pronto, 100% para quando necessitem. A equipe está se comportando bem”, afirmou o lateral. “Temos sempre a mentalidade ganhadora. Nosso objetivo é lutar por coisas grandes”, completou.

Arias foi um dos atletas poupados pelo técnico Rogério Ceni, que adotou rodízio para administrar a sequência intensa de jogos do calendário tricolor, que envolve três competições. Além do Baiano e do Nordestão, o Esquadrão também disputa a Copa do Brasil.

Vai ser o quarto jogo de Arias longe de Salvador. Por conta do rodízio, o lateral só entrou em campo uma vez na Fonte Nova, contra o América-RN, pelo regional.

“Todos os jogadores gostam de jogar em casa, mas os calendários são assim. Tem que aceitar. E trabalhamos para seguir em forma. A equipe está forte, a cabeça está bem. Sempre buscamos os três pontos. É saber jogar fora de casa como se estivesse em casa”, disse o jogador de 32 anos.

PREPARAÇÃO

O Bahia encerrou a preparação para o jogo contra o Ceará na manhã desta terça-feira (5), na Cidade Tricolor. Após assistirem a um vídeo, os atletas foram para o campo e fizeram atividades específicas para suas posições, tanto ofensivas, quanto defensivas.

O meia Everton Ribeiro, que havia se queixado de incômodo na coxa, participou normalmente das duas atividades preparatórias para o jogo e está apto para enfrentar o Ceará. O tricolor não tem desfalques para o confronto.