NOVIDADES NA VILA

Santos anuncia contratações de Patrick e Gonzalo Escobar para Série B

Reforços são considerados peças importantes para o trabalho do técnico Fábio Carille

Às vésperas de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos oficializou, nesta sexta-feira (19), a chegada de dois importantes reforços: o meia-atacante Patrick e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar.

Eles são considerados peças importantes no trabalho do técnico Fábio Carille para a disputa da competição. De olho em nomes que se adaptem às características do torneio, a diretoria se apressou em definir logo a integração dos atletas.