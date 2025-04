BRASILEIRÃO

Santos x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Os clubes se enfrentam pela segunda rodada do Brasileirão neste domingo (6), às 20h30

Vindo de um empate por 1 a 1 contra o Corinthians na estreia pelo Brasileirão e mais um jogo com mesmo placar contra o Internacional na Libertadores, a próxima missão do Bahia é finalmente conquistar os três pontos neste domingo (6), às 20h30, contra o Santos. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo final de semana, e o tricolor enfrentará o Peixe dentro da Vila Belmiro.>