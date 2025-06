CAMPEONATO BRASILEIRO

Santos x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 11ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, às 16h

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Santos x Botafogo ao vivo

Santos

Na luta contra o rebaixamento, o Santos é o 18º colocado, com oito pontos. O Peixe soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Luan Peres está suspenso, e Neymar pode voltar ao time titular. >

Botafogo

O Botafogo começou a rodada na 11ª posição, com 12 pontos, três vitórias, três empates e três derrotas — e com um jogo a menos, já que o duelo contra o Ceará foi adiado. Bastos e David Ricardo seguem no departamento médico. >