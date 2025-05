AMISTOSO

Santos x Red Bull Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O amistoso internacional acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

O Santos recebe o Red Bull Leipzig nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em amistoso internacional. A partida marca a presença do clube alemão no Brasil como parte da turnê “Tamo Junto Brasil Tour”, uma iniciativa rara: é a primeira vez em mais de 25 anos que uma equipe da Bundesliga visita o país para compromissos oficiais ou amistosos.>