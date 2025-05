CONFERENCE LEAGUE

Real Betis x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia

Real Betis e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, em confronto decisivo pela grande final da UEFA Conference League 2024/2025. A partida será disputada no Tarczynski Arena Wroclaw, em Breslávia, na Polônia, às 16h (horário de Brasília). O duelo marca o encerramento da competição europeia. Confira onde assistir ao vivo, o horário da decisão, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Real Betis x Chelsea ao vivo

A grande final será transmitida ao vivo e com exclusividade pela CazéTV, no YouTube e Prime Video.>

Real Betis

O time espanhol chega embalado após uma classificação dramática sobre a Fiorentina, decidida na prorrogação, com grande atuação de Antony. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o Betis busca seu primeiro título europeu, mesmo com diversos desfalques. A equipe precisa lidar com ausências importantes como Diego Llorente, Sabaly, Ezequiel Ávila, Marc Roca e Hector Bellerin, além da dúvida sobre Lo Celso.>