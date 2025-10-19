Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Paulistas e baianos se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 21h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:00

Vitória volta a enfrentar o Santos nesta segunda-feira (20)
Vitória volta a enfrentar o Santos nesta segunda-feira (20) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Vila Belmiro será palco de um confronto direto na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira (20). Santos e Vitória se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por apenas três pontos, os times buscam um resultado que pode ser decisivo na briga pela permanência na Série A.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Santos

O Peixe vive um momento de alívio após vencer o Corinthians por 3 a 1 na última quarta-feira (15), resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o Santos é o primeiro fora do Z-4 e tenta engrenar uma sequência positiva para respirar na tabela. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá reforços importantes: Tiquinho Soares, Thaciano e Tomás Rincón estão de volta e devem iniciar entre os titulares.

Vitória

O Leão chega motivado após vencer o clássico Ba-Vi por 2 a 0 na última quinta-feira (16). Mesmo assim, segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 28 pontos. O técnico Jair Ventura enfrenta desfalques importantes: Camutanga, Dudu, Erick e Renato Kayzer estão suspensos. A equipe deve manter uma postura reativa, apostando nos contra-ataques e na eficiência ofensiva de Renzo López e Matheuzinho.

Prováveis escalações de Santos x Vitória

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Santos x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
  • Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Mais recentes

Imagem - Em qual canal vai passar Bahia x Grêmio pela Série A 2025

Em qual canal vai passar Bahia x Grêmio pela Série A 2025
Imagem - Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Imagem - Após derrota no clássico, Bahia recebe o Grêmio para se manter na briga pelo G-4 da Série A

Após derrota no clássico, Bahia recebe o Grêmio para se manter na briga pelo G-4 da Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”
01

Mulher é encontrada morta com olho arrancado e bilhete: “Tá pago”

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
02

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (19 de outubro): sinais do céu anunciam viradas intensas e poderosas para 5 signos
04

Anjo da Guarda deste domingo (19 de outubro): sinais do céu anunciam viradas intensas e poderosas para 5 signos