Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Alan Pinheiro
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:00
A Vila Belmiro será palco de um confronto direto na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira (20). Santos e Vitória se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por apenas três pontos, os times buscam um resultado que pode ser decisivo na briga pela permanência na Série A.
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
O Peixe vive um momento de alívio após vencer o Corinthians por 3 a 1 na última quarta-feira (15), resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o Santos é o primeiro fora do Z-4 e tenta engrenar uma sequência positiva para respirar na tabela. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá reforços importantes: Tiquinho Soares, Thaciano e Tomás Rincón estão de volta e devem iniciar entre os titulares.
O Leão chega motivado após vencer o clássico Ba-Vi por 2 a 0 na última quinta-feira (16). Mesmo assim, segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 28 pontos. O técnico Jair Ventura enfrenta desfalques importantes: Camutanga, Dudu, Erick e Renato Kayzer estão suspensos. A equipe deve manter uma postura reativa, apostando nos contra-ataques e na eficiência ofensiva de Renzo López e Matheuzinho.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes e Ramon; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Fabri). Técnico: Jair Ventura.