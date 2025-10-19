Acesse sua conta
Em qual canal vai passar Bahia x Grêmio pela Série A 2025

Partida entre baianos e gaúchos ocorre neste domingo (19), às 20h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 16:30

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após a derrota no Ba-Vi e a estagnação na tabela, o Bahia recebe o Grêmio neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro entre dois tricolores em situações diferentes na competição: enquanto o Bahia briga por uma vaga no G-4, o Grêmio tenta se firmar no meio da tabela.

Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão

Bahia

O Esquadrão de Aço busca reabilitação após a derrota por 2 a 1 para o Vitória no clássico Ba-Vi. Com 43 pontos, o time comandado por Rogério Ceni ocupa a 6ª colocação e tenta voltar ao G-4 para se aproximar da classificação direta à Libertadores. O treinador contará com os retornos de Gilberto e Willian José, que cumpriram suspensão, mas segue com uma extensa lista de desfalques.

Everton Ribeiro, capitão da equipe, ainda se recupera de cirurgia, enquanto Caio Alexandre, Erick Pulga e Luciano Juba seguem no departamento médico. João Paulo, em transição física, também deve ser ausência. O Bahia aposta na força da Fonte Nova e no apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias.

Grêmio

O Tricolor Gaúcho vem embalado após vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou aos 36 pontos e ocupa a 11ª colocação, abrindo distância confortável da zona de rebaixamento.

Para o confronto em Salvador, o técnico não poderá contar com Tiago Volpi, Willian, Villasanti, Braithwaite e Balbuena, todos fora por lesão, enquanto Alysson é dúvida e Dodi cumpre suspensão. Apesar dos desfalques, o Grêmio chega confiante para tentar surpreender fora de casa.

Leia mais

Imagem - 'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

Imagem - Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'

Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'

Imagem - Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Prováveis escalações de Bahia x Grêmio

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Sanabria, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Kannemann, Noriega e Marlon; Cuéllar e Arthur; Amuzu, Edenílson e Pavón; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Grêmio
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025 – 29ª rodada
  • Data: Domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

