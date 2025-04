COPA DO BRASIL

São Paulo x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O jogo de ida acontece no estádio do Morumbis, em São Paulo

São Paulo e Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 29 de abril, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece no estádio do Morumbis, em São Paulo, com o Tricolor fazendo sua estreia na competição e o Timbu apostando na Copa como uma das grandes chances do ano. Confira onde assistir, o horário da partida e as prováveis escalações.>