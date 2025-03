PROBLEMA DA CBF

Seleção Brasileira de futsal recorre ao "jeitinho brasileiro" e improvisa para ter sexta estrela na camisa

Time brasileiro disputaria competição com uniforme desatualizado

Apesar do sexto título mundial ter sido conquistado em outubro do ano passado, os uniformes disponibilizados pela CBF para o torneio tinham apenas cinco estrelas. A equipe, então, deu um "jeitinho brasileiro" e cobriu o emblema original com um adesivo contendo as seis estrelas. >