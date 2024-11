TÁ EM CRISE? VEM PRA CÁ

Seleção Brasileira tem mais de 80% de aproveitamento em jogos realizados em Salvador

Em terras baianas, o Brasil nunca foi superado por um adversário nas 21 partidas jogadas na capital baiana

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 13:51

Seleção Brasileira já está em Salvador para o confronto contra o Uruguai Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Bahia tem axé, pimenta, sol e sorte. Nos gramados da capital baiana, a energia irradia e se manifesta nos clubes da cidade, com o Bahia brigando pela Libertadores e o Vitória cada vez mais próximo da permanência. O conjunto dos fatores fica ainda melhor quando se olha para os números da seleção brasileira, que já está em Salvador para enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira (19). Em terras baianas, nenhum brasileiro jamais viu a Amarelinha sair de campo derrotado.

Ao longo da história, já foram realizadas 21 partidas da Seleção masculina principal em Salvador, com 15 vitórias e seis empates. O desempenho nos estádios de Salvador rende um aproveitamento de 81%. Cenário da partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Arena Fonte Nova vai receber o seu 15º jogo. Além do estádio, outros seis jogos ocorreram no antigo Campo da Graça e Pituaçu recebeu uma partida. As informações foram divulgadas pelo portal ge.

Desses 14 confrontos travados na Fonte Nova, somente três aconteceram após a reforma para o novo estádio. A mais recente partida foi travada contra a Venezuela, pela fase de grupos da Copa América de 2019. Assim como o jogo desta quinta-feira (14), o resultado terminou com um empate.

Na nova Arena Fonte Nova, o Brasil também já enfrentou a Itália, quando venceu por 4x2, em 2013, em partida válida pela Copa das Confederações. Dois anos depois, o Brasil superou o Peru por 3x0 nas Eliminatórias.

Contra o Uruguai

No retrospecto contra os uruguaios, a Seleção Brasileira tem um histórico positivo contra o país vizinho. Entre amistosos, jogos da Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias, foram disputados 80 jogos entre as duas equipes, com 38 vitórias do Brasil, 21 empates e 21 triunfos do Uruguai. No total, o aproveitamento contra o rival da rodada é de 56,25%.

Como mandante, foram 29 jogos disputados contra o Uruguai. Nesse cenário, os brasileiros saíram vencedores em 21 oportunidades, empataram cinco vezes e foram superados pelos uruguaios em apenas três confrontos. O recorte dentro de casa conta com uma superioridade ainda maior da Amarelinha, 78%.