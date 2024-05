Seleção define 14 jogadoras para duelo com Japão na Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães definiu, na madrugada desta segunda-feira, a lista das 14 jogadoras para o primeiro jogo da seleção brasileira feminina de vôlei, pela segunda semana da Liga das Nações. O confronto diante do Japão está marcado para esta terça-feira às 8h30, horário de Brasília, em Macau, na China.

O técnico brasileiro estudou as características do adversário do Brasil, prevê uma partida complicada diante das japonesas, e quer um time focado para conseguir o objetivo da vitória.