Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:19
A Seleção Brasileira feminina tem compromisso confirmado para a penúltima Data FIFA do ano, em outubro. No dia 25, a Canarinho enfrenta a Inglaterra. O jogo será disputado em Manchester, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, casa do Manchester City.
O técnico Arthur Elias convocará a Seleção no dia 9 de outubro, durante evento no novo escritório da CBF, em Miami, nos Estados Unidos (EUA).