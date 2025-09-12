Acesse sua conta
Seleção feminina enfrentará a Inglaterra na Data Fifa de outubro

A Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Inglaterra em amistoso durante a penúltima Data FIFA de 2025

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:19

Kerolin conduz bola em Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina 2023
Kerolin conduz bola em Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina 2023 Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira feminina tem compromisso confirmado para a penúltima Data FIFA do ano, em outubro. No dia 25, a Canarinho enfrenta a Inglaterra. O jogo será disputado em Manchester, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, casa do Manchester City.

O técnico Arthur Elias convocará a Seleção no dia 9 de outubro, durante evento no novo escritório da CBF, em Miami, nos Estados Unidos (EUA).

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

