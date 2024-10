BRASILEIRÃO

Sem Biel, Bahia divulga lista de relacionados para enfrentar o Vasco

O Bahia terá uma baixa importante no duelo contra o Vasco, nesta segunda-feira (28), às 21h, em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. O atacante Biel voltou a sentir dor na região lombar e foi vetado pelo departamento médico.

O atacante havia voltado ao time no empate por 1x1 com o Cruzeiro, na última rodada, após ter ficado fora de ação por dois meses. Biel será avaliado nos próximos dias e será preparado para o confronto com o São Paulo, no dia 5 de novembro, na Fonte Nova.